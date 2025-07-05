Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda kapatılan Canlı Hayvan Borsası’nda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halkın sağlık güvenliğini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde görülen şap hastalığı (SAT-2 serotipi) vakaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar uyarınca ülke genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı. Hastalığın hayvanları ve halkın sağlığını etkilememesi için tedbir alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Canlı Hayvan Borsası’nı hayvan alımına kapatarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Hastalığın bulaşmaması için Canlı Hayvan Borsası ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü, 2 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine geçici olarak ara verme kararı alarak, salgının yayılmasını önlemek ve en kısa sürede güvenli bir şekilde yeniden faaliyete geçebilmek için çalışma başlattı.