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Operasyonda, yapılan aramalarda silah, altın, nakit para ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Bunun üzerine ekiplerce gerçekleştirilen "Anafor" adlı eş zamanlı operasyonda, 8’i kadın 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin dikkati çekmemek için ellerinde temizlik kovasıyla binalara girdikleri ve saç tokalarıyla kapıları açtıkları, çaldıkları altınları evlerinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.

Yapılan teknik takip sonucu, öncesinde şifreli konuşarak buluşan zanlıların telefonları araçta bırakarak hasarlı evlerden ziynet eşyası ve elektronik cihaz çaldıkları tespit edildi.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da hasarlı binaları hedef alan çetenin, boşaltılan ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığını belirledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da hasarlı bina ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8’i kadın 12 şüpheli tutuklandı.

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