Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde haşerelere karşı yüzde yüz başarı hedefiyle kapsamlı kışlak ilaçlama çalışması başlattı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bunlardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, şark çıbanı gibi hastalıkların önlenmesi için bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda yaz ayları boyunca ilaçlama çalışmaları yürüten ekipler, şimdi ise kışlak ilaçlama çalışmalarının startını verdi.

290 personel ve 68 araç

Kışlak ilaçlama faaliyetleri; 290 personel, 68 araç, 380 değişik makine ve teçhizatla 17 ilçe ve bin 46 merkezde yürütülüyor.

Hedef popülasyonu kontrol altında tutmak

Kent genelinde 12 Aralık 2024 tarihi itibari ile kapsamlı bir çalışma başlatan ilaçlama birimlerinin ilk hedefi, ilkbaharda yürütülecek çalışma öncesi yeni bir kaynak haritası oluşturmak. Elde edilen verileri mekanik mücadele için ilgili diğer birimlerle paylaşmak ve gerekli önlemlerin alınması planlanıyor.

İkinci hedef de mikro klima etki gösteren alanda (dış veya genel ortama göre sıcaklık, nem vb. değerlerde farklılık gösteren yerler) yaşamını sürdüren sivrisinek, karasinek ve tatarcık erginlerine karşı mücadele yürütmek ve popülasyonu kontrol altında tutmak.