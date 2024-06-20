Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda yardım kolisi dağıttı.DİYARBAKIR (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sosyal Hizmetler daire başkanlıklarının ortaklaşa hazırladığı gıda yardım kolileri, maddi durumu iyi olmayan ailelere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zerrin Türk ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özden Gürbüz, Mardin Kapı, Benusen ve Lalabey Kadın Yaşam Merkezlerini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların bayramını kutlayan Türk ve Gürbüz, içinde temel gıda malzemeleri olan kolileri kadınlara dağıttı.