Diyarbakır’da ihtiyaç sahiplerine yönelik nakit yardımlar Büyükşehir Belediyesi kapsamında devam ediyor.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, ihtiyaç sahibi 11 bin 610 aileye toplam 8 milyon 707 bin 500 lira yardım desteği yapıldı.

2022 yılında Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi alilere toplam da 2022 Ocak ayında 4 milyon 916 bin 400, Mart ayında 5 milyon 35 bin 200, Temmuz ayında 4 milyon 204 bin 400, Kasım ayında 4 milyon 866 bin 800 lira olmak üzere toplamda 19 milyon 22 bin 800 lira nakdi yardımın yapıldığı öğrenildi.