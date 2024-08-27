Diyarbakır'da geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan gençten acı haber geldi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 24 Ağustos'ta ayrıldığı evine dönmeyen 31 yaşındaki Murat Yıldız'dan acı haber Dicle Nehri'nden geldi.

Yıldız'ın ailesi kendisinden haber alınamaması üzerine durumu 112'e bildirmişti.

Diyarbakır AFAD'dan alınan bilgiye göre, gelen ihbarda 31 yaşlarında bir vatandaşımızdan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadığı ve elbiselerinin bugün Dicle nehri kenarında bulunduğu belirtildi.

İhbarla olay bölgesine intikal eden dalgıçlar yaptıkları çalışmalar sonucu Murat Yıldız'ın cansız bedenine ulaşmış ve sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

https://twitter.com/AFADDiyarbakir/status/1828397218237165943