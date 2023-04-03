Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, diğer ilçe emniyet müdürlük ve amirlikleri tarafından mart ayında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 2 bin 53 kişiden 131’i tutuklandı.

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Alınan bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü, diğer ilçe emniyet müdürlük ve amirlikleri tarafından kent genelinde mart ayında yapılan çalışmalarda 2 bin 53 şüpheli yakaladı. Şüphelilerden 131’i tutuklanırken, 83’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 141 tabanca, 16 av tüfeği, 22 kuru sıkı tabanca, bin 592 fişek ele geçirildiği kaydedildi.