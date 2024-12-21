Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin personele yönelik düzenlendiği “Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi”, katılım sertifikasının dağıtılmasıyla tamamlandı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle, belediye personeline yönelik düzenlediği “Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi” personelin katılım belgesi alması ile sona erdi.

Belediye personelinin proje hazırlama kapasitesini artırmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanılmasını sağlamak amacıyla tasarlanan eğitim programının ikinci oturumu Çand Amed Kültür ve Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Eğitime, daire başkanları ve şube müdürleri katılım sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, programın sonunda eğitime katılım sağlayan personele katılım belgesi verdi.