Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınmayla birlikte her geçen gün su kaynaklarının azalmasını dikkate alarak refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj çalışmalarına ağırlık veriyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, küresel ısınmanın getirdiği en büyük sorunlardan biri olan su kaynaklarının azalmasına karşılık, kentte yer alan refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj uygulama örneklerini çoğaltıyor.

Su kullanımına ihtiyaç duyulmayan kuru peyzaj uygulamasını yaygınlaştıran Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yurttaşlar tarafından Eski Hal olarak bilinen Urfa Kapı Melikahmet Caddesi’nde çalışma yürüttü.

2 bin 500 adet mevsimlik çiçek ekildi

Çalışmalar kapsamında Sur ilçesi Melikahmet Caddesi ve Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi, Urfa Kapı girişindeki küçük çaplı kavşaklara kuru peyzaj malzemesi ağaç yongası ve kırmızı panza serdi. Kuru peyzaj malzemelerinin estetik görünüm almasını sağlamak için alanlara ayrıca 2 bin 500 adet yazlık mevsimlik çiçek, 130 adet zakkum, 80 adet gold taflan, top mazı ile mavi selvi dikildi.

Merkez ilçelerde bitkilendirme çalışmaları

Ekipler, kuru peyzaj ve bitki dikiminden önce alanlarda altyapı çalışması da gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Sur, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinin refüjleri ile kavşaklarında kuru peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarına devam edecek.