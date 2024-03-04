Tofaş Spor Kulübü’nün 2-3 Mart tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlediği TOFAŞ Basketbol Gelişim Kampı yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca Tofaş Spor Kulübü Altyapı Antrenörlerinden eğitim alan gençler, kamp sonunda sertifika ile ödüllendirildi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü’nün Türkiye’nin dört bir yanında bulunan spor okulu organizasyonu gençlere basketbol sevgisini aşılamaya devam ediyor. TOFAŞ Spor Kulübü’nün spor okulu öğrencileri için düzenlediği TOFAŞ Basketbol Kampı’nın sıradaki durağı Diyarbakır olurken, 2-3 Mart 2024 tarihleri arasında Köşkler Spor Kompleksi’nde 3 grup halinde gerçekleştirilen basketbol gelişim kampına toplam 105 öğrenci katıldı. Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen’in yönetiminde, Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic, Tofaş Spor Kulübü Altyapı antrenörü Sezgin Yurtsever, Diyarbakır Tofaş Spor Okulu Antrenörleri Ozan Koyun ve Türkan Nur Değirmen’in eğitmen olarak yer aldığı çalışmalarda temel basketbol eğitimlerinin yanı sıra top sürme, tek zamanlı stop, çift zamanlı stop, bitirişler ve şut üzerine antrenmanlar gerçekleştirildi.

İki gün boyunca Tofaş Altyapı Antrenörlerinden uygulamalı eğitim alan Diyarbakırlı gençler, Tofaş Basketbol Kampı’nı başarıyla tamamlayarak kamp çalışmaları sonunda sertifika ile ödüllendirildi. Gençlere sertifikaları Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen; Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic; Tofaş Spor Kulübü Altyapı antrenörü Sezgin Yurtsever; Diyarbakır Tofaş Spor Okulu Sorumluları Zeynep Ece Aykuş ve Ömer Aykuş tarafından takdim edildi.