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Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sularında Bağlar ilçesinde yer alan Siverek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 ACV 370 plakalı Ford marka minibüs ile plakası öğrenilemeyen FİAT marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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