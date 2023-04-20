Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlıları ziyaret ederek hediye paketi dağıttı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ulu çınarlara Yaşlı Birimi aracılığıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi belirlediği adreslerde yaşayan kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlılara hediye (şeker ve kolonya) paketi dağıttı.