Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı gıda kontrol ekipleri iftar çadırları için yemek yapan firmaların üretimini denetledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı gıda kontrol ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla yemek firmalarını denetledi.

Tesislerin hijyen durumu, hammaddelerin son kullanma tarihleri, kullanım koşullarını denetleyen ekipler, etlerin uygun soğutucu ortamlarda bekletilmesi ve işlenmesi sırasında herhangi bir bozulma olmaması için aşçılara ve ilgili personellere gerekli uyarıları yaptı.

Üretimlerde pişirme sıcaklıklarını özellikle ölçüm yaparak takip eden ekipler, Ramazan ayı boyunca halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerine devam edeceği öğrenildi.