Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla 3 ayrı noktada iftar çadırı kurdu.DİYARBAKIR (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında, üç ayrı merkezdeki çadır hazırlıklarını tamamladı.

Hem iftar yapma imkanı olmayan hem de iftar vaktinde yoldaki vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı iftar merkezlerinde günlük 6 çeşit yemek menüsü ile iftar hizmeti verilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Dağkapı Meydanı, Kurşunlu Cami Meydanı, Bağlar Peynirciler Çarşısı civarındaki Tandır evi parkının içinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyor.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara ramazan ayı boyunca iftar ve sahur verilecek.