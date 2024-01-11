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Diyetisyen Gülistan Güneş, glütensiz beslenmeye dair önemli ipuları paylaştı.BURSA (İGFA) - Glütenin buğday ve arpa gibi çeşitli tahılların içinde bulunan hamurun kabarıp elastik bir yapıda olmasını sağlayan bir protein olduğunu söyleyen Diyetisyen Gülistan Güneş, buğdayın daha kolay işlenebilmesi için zaman içerisinde birçok değişime uğratıldığını hatırlattı.

Eski dönemlerde genetiği değiştirilmeden önce tahıllarda bulunan glütenin vücut için gerekli olan bir protein olduğunu belirten Güneş, “Günümüzde genetiğiyle çok fazla oynanmasından ötürü buğdayın içinde bulunan glüten eski kalitesini yitirerek özellikle otoimmün hastalıklarda zehir etkisi yaratabilmektedir. İdiopatik olarak nitelendirelen çoğu otoimmün hastalıkların altında gluten intoleransı yatmaktadır. Bu kişiler glüteni bıraktıklarında hastalıklarındaki semptomlar azalmakta daha kaliteli bir yaşam sürebilmektedir” diye konuştu.

Glütenin zaman içerisinde kalitesinin düşürülmesinden ötürü sağlıklı her bireyin ara ara glüteni kesip glütensiz beslenmenin sağlık için daha iyi olacağını vurgulayan Gülistan Güneş, “Bunlarla beraber tamamen kesmekte yanlış bir yaklaşımdır. Tamamen bu proteini vücuda unutturmak bağırsak florasını bozabilir, vücudun önceden sindirebildiği bu proteini unutarak sindirimini zorlaştırabilir hatta engelleyebilirsiniz. Zaman zaman eliminasyon diyetleriyle bağırsak floramızı temizlemek ve daha sağlıklı yaşamak bizim elimizde” dedi.