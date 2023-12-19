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Tecrübeli DJ C.Duhan Kart, meslekte yaşanan dejenerasyondan dert yandı.İSTANBUL (İGFA) - Power FM ve Power App ile de çalışırken, kendi yazdığı bir şiiri seslendirerek kendine bir hayran kitlesi yaratan Duhan, daha çok mesleğiyle ilgili parçalara ağırlık vermeye başladı. TV ve sosyal medyada boy gösteren C.Duhan Kart, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de hukuk eğitimi aldığını ifade ederken, Türkiye ve Azerbaycan sahnelerini de ihmal etmeyeceğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Birçok ünlü isimle çalışan C.Duhan Kart itiraflarda bulunurken, "Bu piyasanın tadı yok. Eline set up alan sahneye koşuyor. 1-2 kadeh karşılığında sahneye çıkıp 'DJ'im' diyor. Benim ücretim yüksek çünkü kaliteli bir sahnem ve emek harcadığım bir işim var. İki tuşa basıp sahneden inmiyorum. Kendim eğleniyorum ki herkes eğlensin mikrofonu da kabini de ben idare ediyorum" dedi.