Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Bayrampaşa’da yaşanan asayiş olayının etnik kimlik veya müzik tercihiyle ilgisi olmadığını, olayın görevli memura mukavemet ve kamu düzenini bozma çerçevesinde değerlendirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) -Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan bir asayiş olayına ilişkin bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren iddiaların dezenformasyon içerdiğini ve gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyunu provoke etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Merkezin açıklamasına göre, olay Bayrampaşa Atışalanı Caddesi’nde seyir halindeki bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen şahısların, polis devriyesi tarafından uyarılmasıyla başladı.

Uyarıya rağmen müzik sesini artıran şahıslar, güvenlik güçlerine tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulundu. Takviye ekiplerin müdahalesiyle şahıslar gözaltına alındı.

Olayın ardından Bayrampaşa Polis Merkezi önüne gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup taşkınlık çıkardı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtarak, taşkınlık yapan bazı kişileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar hakkında “Görevli Memura Mukavemet”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Kasten Yaralama” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Merkez, olayın etnik kimlik, dil veya müzik tercihiyle ilgisi olmadığını, tamamen görevli memura mukavemet ve kamu düzenini bozma eylemleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Merkez, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesini istedi.