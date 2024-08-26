Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmî evraka ait olduğu iddiası doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası olduğu iddia edilen evrakla ilgili terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin paylaşıldığı belirtilerek, "Söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği ve geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.