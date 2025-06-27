Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Aydınlık gazetesinde yayımlanan “NATO karargâhından yönetilen Dezenformasyon Merkezi” başlıklı habere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yayımladı.ANKARA (İGFA) - DMM’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatleri doğrultusunda, ulusal güvenlik ve kamu düzeni aleyhine yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele görevini yürüttüğü vurgulandı.

NATO bünyesindeki staj programlarının “devşirme” olarak nitelendirilmesi eleştirilen açıklamada, bu söylemlerin çarpıtıcı, iyi niyetten uzak ve milli çıkarlara zarar verici olduğu belirtildi.

DMM'nin “NATO karargâhından yönetildiği” yönündeki iddialar içinse, “mesnetsiz ve dezenformasyon ürünü” değerlendirmesi yapıldı. Kamuoyunun, kaynak ve amacı belli kurumların açıklamalarına itibar etmesi ve ideolojik saiklerle yapılan yayınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

DMM, özellikle milli güvenliği ve uluslararası ilişkileri hedef alan manipülatif içeriklere karşı mücadeleyi sürdüreceğini, vatandaşlara doğru ve güvenilir bilgi ulaştırmaya devam edeceğini açıkladı.

https://twitter.com/dmmiletisim/status/1938531234612670558