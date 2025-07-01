İletişim Başkanlığ Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan “Kanal İstanbul güzergahında lüks konut inşa edileceği” iddialarını yalanlayarak, projenin TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için yürüttüğü sosyal konut çalışması olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nakkaş Otoyolu ziyaretinin ardından Kanal İstanbul güzergahında bölgenin imara açıldığı ve lüks konut inşa edileceği” iddialarını kesin bir dille yalanladı.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve dezenformasyon niteliği taşıdığını belirtti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nakkaş Otoyolu’nu ziyaretinin 27 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştiği, ancak iddia edilen projenin ihalelerinin çok daha önce, 16 Aralık 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında açık ihale yöntemiyle şeffaf bir şekilde tamamlandığı vurgulandı.

Söz konusu projenin Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı ifade edilirken, projenin lüks konut değil, TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için inşa edilen sosyal konutlardan oluştuğu açıklandı.

Açıklamada, bu konutların Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin konutluk projenin İstanbul ayağını oluşturduğunu belirtti.

Projenin, deprem riskiyle yaşayan dar gelirli vatandaşların güvenli ve uygun maliyetli konut ihtiyacını karşılamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Projenin Kanal İstanbul ile ilişkilendirilmesi ve kasıtlı olarak manipüle edilmesi kötü niyetli bir algı çalışmasıdır” ifadelerine yer verilerek, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.