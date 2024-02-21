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Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil’in, “İlkokul ve Ortaokullara Yönelik Kariyer Planlama Tavsiyeleri El Kitapçığı” isimli yeni kitabı yayımlandı.EDİRNE (İGFA) - Doç. Dr. Yeliz Yeşil tarafından kaleme alınan ve Eğitim Yayınevi yayınlarında çıkan “İlkokul ve Ortaokullara Yönelik Kariyer Planlama Tavsiyeleri El Kitapçığı” adlı kitap okuyucuyla buluştu.

Doç. Dr. Yeliz Yeşil kitap hakkında bilgi vererek “İlkokul ve ortaokul döneminde de kariyer planlama önemlidir, fakat ülkemizde genel olarak literatüre bakıldığında daha çok lise ve üniversite dönemi ile ilgili kariyer planlama çalışmaları mevcuttur. Bazı bireyler ise ilkokul ve ortaokulda kariyer planlamayı çok erken bulmaktadırlar, fakat bir akademisyen ve bir araştırmacı olarak ilkokul ve ortaokul kariyer planlamalarının üzerinde durulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda ise ‘kariyer planlama’ya okullarda gittikçe ağırlık verilmektedir. Kariyer planlama çalışmalarına daha fazla önem verilmelidir. Çünkü “kariyer planlama” bireyin hayatını özellikle ortaokuldan itibaren önemli ölçüde etkilemektedir. Kariyer danışmanlığı hizmetlerinin okullarda etkili bir şekilde yapılması da önemlidir. Bu kitap kariyer planlama konusu açısından ilkokul ve ortaokulda kariyer planlaması yapılması gerektiğini ortaya koymakta ve bu alanda ilk olma özelliği taşımaktadır. " dedi.