Keşan DOÇEK Dağcılık ve Doğa Sporları Ekibi, 3937 metrelik Kaçkar Dağı’na tırmanmak ve Trans-Kaçkar rotasını tamamlamak için Doğu Ekspresi ile yola çıkıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Dağcılık ve Doğa Sporları Ekibi, bu yılki büyük etkinliğinde rotasını Karadeniz’in en yüksek zirvesi Kaçkar Dağı’na çevirdi.

18 kişilik deneyimli ekip, 3937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’na tırmanış ve Trans-Kaçkar rotasını tamamlamak için hazırlıklarını tamamladı. Ekip, nostaljik Doğu Ekspresi ile Ankara’dan Erzurum’a uzanan unutulmaz yolculuk macerası 7 Temmuz'a kadar sürecek.

ZORLU ROTA, EŞSİZ DOĞA

10 gün sürecek faaliyet boyunca ekip, zorlu geçitler, buzul gölleri ve Kaçkarlar’ın büyüleyici manzaraları eşliğinde yol alacak. Fiziksel dayanıklılık ve ekip uyumunun sınanacağı bu macera, doğa tutkunları için eşsiz bir deneyim vadediyor. DOÇEK, daha önce Likya, Karia, Isauria ve Aladağlar gibi farklı coğrafyalarda başarılı doğa faaliyetleri gerçekleştirmişti.

“DOĞU EKSPRESİ AYRI BİR HEYECAN”

DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, “18 kişilik ekibimizle Kaçkarlar’a gidiyoruz. Trans-Kaçkar rotasını tamamlayıp, hava koşulları izin verirse zirveye tırmanacağız. Uzun süredir titizlikle hazırlandığımız bu etkinlikte, Doğu Ekspresi yolculuğu da bizim için özel bir deneyim olacak. Dolu dolu bir macera geçirmeyi umuyoruz” dedi.