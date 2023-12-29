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Sunucu oyuncu Doğa Bekleriz Mersinde düzenlediği 2024'e yürüyoruz etkinliğinde kendisi için özel olarak tasarlanmış Hollywood dünyasına ilk Türk kostüm tasarımcısı olarak adim atan Emine Üzük tarafindan hazirlanan Frida Kahlo kostümü ile davetlilerini ağırladı.MERSİN (İGFA) - Etkinliğe Mersin'in alanında Türkiye çapında ün kazanmış Ulusal kanalların aranan yapımcı ve yönetmeni Özlem Kayhan Siyasetçi ve avukat Sahra Tuncel Ödüllü genç tasarımcı Yudum Veziroğlu Doç. Dr. Belma Tursen gibi başarılı iş kadınları iştirak etti.

İyi başlangıçlar, etkili yürüyüş ve duruş ile başlar diyerek 2024'e yürüyoruz etkinliğini düzenleyen ünlü mankene katılımcılardan övgü dolu sözler geldi.

Mersin için çok önemli ve özel bir deneyim olduğunu ifade eden hanımlar, Doğa Bekleriz'e teşekkür ettiler.