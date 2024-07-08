5-6-7 Temmuz tarihlerinde Bilecik Pelitözü Göleti'nde düzenlenen "Gölpark Fest",büyük bir coşku ve farklı illerden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Üç gün süren Gölpark Fest, su sporları, konserler, çocuklara yönelik etkinlikler, çeşitli spor dallarında yarışmalar,milli maç heyecanı,sinemalar,karavan fuarı,balık yarışları gibi birçok bir program sundu.

SU SPORLARI VE EĞLENCE

Festival boyunca misafirler, gölette düzenlenen su sporları etkinliklerine katılarak keyifli vakit geçirdiler. Bilecik’te ilk kez yapılan Kano yarışları ve flyboard gösterisi gibi aktiviteler, ziyaretçilere hem eğlence hem de seyir zevki sundu. Su sporlarına olan yoğun ilgi, festivalin en dikkat çeken özelliklerinden biriydi.

KONSERLER VE MÜZİK

Festivalin her akşamı, farklı sanatçıların konserleriyle şenlendi. Müzikseverler, sahne alan sanatçıların performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadılar. Canlı müzik eşliğinde dans eden ve eğlenen katılımcılar, gece boyunca enerjilerini yüksek tuttu.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Gölpark Fest, çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle de dikkat çekti. Yüz boyama, palyaço gösterileri, uçurtma ve oyun alanları, minik misafirlerin festivalden keyif almasını sağladı. Aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirerek festivalin tadını çıkardı.

SPOR VE YARIŞMALAR

Festival kapsamında düzenlenen çeşitli spor dallarındaki etkinlikler, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için heyecan dolu anlar yaşattı. Plaj Voleybolu, Kano yarışları gibi spor dallarında gerçekleştirilen yarışmalar, katılımcıların hem eğlenmesini hem de rekabetçi ruhunu ortaya koymasını sağladı.

BÜYÜK KATILIM VE COŞKU

Üç gün süren festivale, farklı illerden binlerce ziyaretçi katıldı. Festival alanında oluşan yoğun kalabalık, etkinliklerin ne kadar ilgi gördüğünün bir göstergesiydi. Misafirler, Bilecik Pelitözü Göleti'nin eşsiz doğası eşliğinde festivalin tadını çıkararak unutulmaz anılar biriktirdi.

"Gölpark Fest", her yaştan ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin büyük bir coşkuyla kutladığı, dolu dolu geçen bir festival olarak hafızalarda yerini aldı.