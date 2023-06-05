Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara şehrin tabiatını keşfetme fırsatı sunduğu Bahar Dönemi Doğa Yürüyüşleri 180 doğaseverle birlikte zorlu, heyecanlı ve tecrübelerle dolu geçen Karagöl ile Acelle Yaylası parkurlarıyla devam etti.SAKARYA (İGFA) - Şehirdeki vatandaşların doğaya olan ilgisini artıran ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlayan program, sporla doğayı ve insanla cennet mekanları bir araya getiriyor.

Rotanın son güzergahı ise Taraklı Karagöl ve Akyazı Acelle Yaylası’nda devam etti.

Doğal güzelliklere ev sahipliği yapan rotalar, katılımcılara unutamayacakları bir macera yaşattı. 180 doğa sever, Taraklı’dakiKaragöl Yaylası’nda başladıkları yürüyüşe 16 kilometrenin sonunda Acelle Yaylası’nda tamamladı.

İki yayla arasındaki mesafeyi trekking ile bazı noktaları zorlu olan parkurlardan geçen doğa tutkunları yoğun sis ve yağışa rağmen iyi bir performans ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadrosu tarafından koordine edilen yürüyüşte sakatlıkların önüne geçilmesi için egzersizler yapıldı.

180 KİŞİ DOĞANIN KALBİNDE

AcelleYaylası şenlik alanında verilen molada 180 doğasever doğanın kalbinde birlikte yemek yedi. Yürüyüşle stres atarak zihin ve beden stresini atan katılımcılara bu parkurda doğayı koruma ve sahip çıkma bilinci aşılandı. Başarılı bir şekilde tamamlanan yürüyüş sonunda katılımcılar Başkan Ekrem Yüce’ye v ekibine kendilerine sunulan imkanlar sebebiyle teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Doğa yürüyüşleri, vatandaşların doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetme ve doğayla bütünleşme fırsatı sunuyor. Doğa severler, gelecek yürüyüşlerde de farklı rotalarda bir araya gelerek doğanın mucizelerini keşfetme şansını elde edecekler. Doğa yürüyüşleriyle vatandaşlarımızı sağlıklı bir yaşama teşvik ederken aynı zamanda doğanın korunmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz” denildi.