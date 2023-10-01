Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 20 zam yapıldı. Konut tarifesinde ise bir değişiklik yapılmadı.ANKARA (İGFA) - Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Kuruluşumuz tarafından 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20 oranında artış yapılmıştır" denildi.