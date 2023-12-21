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Doğal taşa tasarımla ve ihracat yaparak değer katanlar Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği Doğal Taş Gala Gecesinde ödül coşkusu yaşadı.İZMİR (İGFA) - Doğal Taş Gala Gecesinde, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nce bu yıl 4. Kez Taşa Sanat Katanlar sloganıyla düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda kazananlar ödüllerine kavuşurken, 2022 yılında EMİB üyeleri arasında 6 kategoride en çok ihracat yapan 30 firma da ödül aldı.

Türk doğal taş sektörüne ihracatçı olarak bir ömür veren ve mermerciliğin teknolojisi ve gelişimine büyük katkılar sağlayan İş İnsanı Şuayp Demirel’e ise Ege Maden İhracatçıları Birliği Onur Ödülü verildi. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda birinci Cycle projesiyle Ömer Akkaş olurken, ikinciliği MarbleMetrics Projesi ile, Alican Çalman ve İrem Atalay, üçüncülüğü SALT isimli projeyle Çağla Yıldız, Mehmet Bulut ve Abdulkadir Eren Öztürk kazandı.

Jüri özel ödülünü; MarbleMind projesiyle; Alican Çalman ve İrem Atalay, New Formation isimli projeyle Melike Dolan ve Pixel Wall isimli projeyle Asiye İrem Barut aldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası Yerleşkesinde düzenlenen Doğal Taş Gala Gecesinde konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nda profesyonel kategoriye yer verdiklerini 292 başvuruyla geçen yıllardan daha fazla bir katılım almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

"Önceki dönem Başkanımız Mevlüt Kaya’dan devraldığımız bayrağı büyük bir keyifle taşıyoruz” diyen Alimoğlu, “Jürimizin yaptığı değerlendirmeler sonunda 22 proje finale kaldı. 22 projemiz arasından jürimiz ilk üç projeyi belirlerken, üç projemizi de jüri özel ödülüne layık gördü. Yarışmamıza değer katan tüm katılımcıları tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin, dünya genelinde doğal taş üretimi ve ihracatında da önemli oyunculardan biri olduğunun altını çizen Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Zengin doğal taş yataklarımız, kaliteli ürünlerimiz, gelecek vadeden teknolojik altyapımız ve rekabetçi fiyatlarımız ile sektördeki gücümüz gün geçtikçe artıyor. Maden sektörü olarak 2022 yılında 6,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın yaklaşık üçte birine tekabül eden 2,1 milyar dolar doğal taş ihracatı idi. İhracatımızı arttırmak için bu yıl da çok çalıştık. Yıllardır milli katılım düzenlediğimiz Xiamen Fuarını bu yıl da 47 firmamızla gerçekleştirdik. “Yeni Dönem Doğal Taş Pazarlama ve Strateji Geliştirme” Ur-Ge Projesi ile sektördeki firmaların pazarlama ve strateji geliştirme alanındaki kaslarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Cevherimiz Sensin Projesi lisans öğrencilerine burs sağlıyoruz.”