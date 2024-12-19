Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Kurucu Başkanı merhum Doğan Ersöz, vefatının 30. yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.BURSA (İGFA) - BUSİAD'ın kurucu başkanı merhum Doğan Ersöz'ü anma törenine BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veda Girgin Eroğlu, BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ekinci, Geçmiş Dönem BUSİAD Başkanlarından ve Doğan Ersöz'ün damadı Günal Baylan ve eşi Merhum Doğan Ersöz’ün kızı Beril Baylan ve BUSİAD Üyesi torunu Begüm Baylan Dalar olmak üzere, dernek üyeleri ile Ersöz Ailesi katıldı.

Doğan Ersöz’ün mezarı başında dualar okunmasının ardından, BUSİAD Başkan Yardımcısı Veda Girgin Eroğlu, Doğan Ersöz’ü tanıma şansı olmadığını ancak Doğan Ersöz’ün adıyla büyüdüğünü çünkü kendisinin de Yenişehirli olduğunu ve anneannesinden ismini duyduğunu ifade etti. BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ekinci de, Doğan Ersöz’ün güzel bir eser bıraktığını ve onun heyecanıyla göreve devam ettiklerini söyledi.

Doğan Ersöz’ün kızı Beril Baylan da babasının bıraktığı güzel eserlerle anılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Doğan Ersöz ile çalışmış olan BUSİAD Üyesi Prof. Dr. Ali Ceylan da güzel insan tanımına uyan bir kişi olarak Doğan Ersöz’ün gösterilebileceğini kaydetti.