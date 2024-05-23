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İlçenin Malatya tarafı girişindeki deforme olan takın, ilçe merkezine yakışır hale getirilerek Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası Doğanşehir giriş takı yenilendi.

MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "İlçemiz girişinde yer alan karşılama totemini, ilçemize yakışır şekilde yeniledik." dedi.

Doğanşehir Belediyesi Doğanşehir girişindeki takını yeniledi. İlçe estetiğine uygun şekilde yapılan tak, ilçe girişine görsel güzellik kattı.

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