İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliğiyle 15-17 Eylül tarihlerinde Gediz Deltası’nda düzenlenecek Flamingo Festivali, dünyanın dört bir yanından doğaseveri bir araya getiriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzDoğa’nın sponsorluğunda Flamingo Festivali, 20. Türkiye Kuş Konferansı ile birlikte düzenlenecek. Konferansta kuşların sonbahar göçüyle İzmir’i şenlendirdiği günlerde farklı ülkelerden uzmanların ve dinleyicilerin katılımıyla kuşlar ve yaşam alanları konuşulacak.

Üç gün sürecek festivalde İzDoğa Turizm’in düzenlediği Flamingo Yolu tekne ve otobüs turları ise ücretsiz olacak.

Konferansta Slovenya, Kazakistan, Fransa, Bulgaristan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden kuş gözlemcileri, bilim insanları, doğa koruma mücadelesi veren ve kuşlara meraklı doğaseverler buluşacak. Katılımcı kontenjanının hızla dolduğu konferansta kuş gözlemi, araştırma, koruma ve alan savunma faaliyetlerine dair bilgi ve deneyimler paylaşılacak.

FESTİVAL BOYUNCA TURLAR ÜCRETSİZ

Üç gün sürecek festival, 20. Türkiye Kuş Konferansı ile başlayıp birçok etkinlikle devam edecek.

Flamingo Festivali kapsamında üç gün boyunca İzDoğa’nın düzenlediği ücretsiz Flamingo Yolu tekne ve otobüs turları, Agora Minör konseri, dans gösterileri, gölge oyunu ve uçurtma şenliği yapılacak.