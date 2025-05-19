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Koşuya katılım başvurularının son tarihi ise 23 Mayıs olarak belirlendi.

Koşuya katılacak yurttaşlar, yanlarında en az bir kitap getirerek köy okullarının kitapla buluşmasına destek olacak.

İzmir Doğaseverler Topluluğu ile birlikte 25 Mayıs günü saat 09.00’da Kültürpark’ta koşu etkinliği gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Doğaseverler Topluluğu ile birlikte 25 Mayıs günü Kültürpark’ta koşu etkinliği düzenleyecek. Koşuya katılacak yurttaşlar yanlarında kitap getirerek köy okullarının kitapla buluşmasını sağlayacak. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında anlamlı bir organizasyon düzenliyor.

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