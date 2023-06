Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğa Kocaeli” etkinliklerinden Tür Say Kartepe Kuzuyayla’da gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğa Kocaeli” etkinliklerinden Tür Say bu yıl Kuzuyayla’nın doğasında gerçekleştirildi. Doğaseverlerin rehberler eşliğinde gözlem yaptığı etkinlikte katılımcılar bitki, kuş, kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı. Alanında uzman eğitmenler ve doğa rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte gelen grup dörde bölündü ve onlara ilgi alanlarına göre gözlem yapabilecekleri dürbünler, böcek gözlem kutuları ve büyüteçler verildi. 100'ü aşkın doğaseverin canlıları daha yakından tanıma fırsatı bulduğu etkinliğe, ‘Böcek Doktoru’ olarak bilinen İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu, www. kocaelibitkileri. com editörü Hüseyin Cahit Doğan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Doç. Dr. Vedat Beşkardeş, Biyolog Sibel Süer, Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri katıldı.

KUŞLAR VE EKLEMBACAKLILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tür Say etkinliğinde Kuzuyayla’nın çeşitli bölgelerinde baştankara, taskuşu, cutre, karatavuk, yeşil çıvgın, ağaç incirkuşu, kuzgun, kızıl sırtlı örümcek kuşu, yeşil ağaçkakan gibi önemli kuş türleri kayda geçirildi. Ayrıca çekirge, misket böceği, atalanta kelebeği, mavi kelebek ve çeşitli eklembacaklılar da Kuzuyayla türlerine eklendi.

KUZUYAYLA'DA İLK DEFA “TİRYAL MAVİŞİ” KAYDEDİLDİ

Kuzuyayla'nın florasını keşfetmeye çıkan doğaseverler, Dr. Hüseyin Cahit Doğan eşliğinde, Kuzuyayla’nın florasında ilk kez Tiryal Mavişi kaydetti. Bunun yanı sıra iki endemik tür olan Uludağ Göknar’ı ve Göknar Sığırkuyruğu‘da keşfedilerek Kuzuyayla türlerine eklendi. Kuzuyayla'nın renkli florasına şahit olan ziyaretçiler için de oldukça bilgilendirici bir etkinlik gerçekleştirildi.

KUZUYAYLA’NIN MANTARLARI KEŞFEDİLDİ

Tabiat sevgisi olan vatandaşlar Tür Say ile Kuzuyayla’da harika bir tür yolculuğuna çıktı. Bu kapsamda Öğretim Görevlisi Ergün Bacak ile gerçekleştirilen mantar keşfinde karaebişke, köygöçüren, tellice, bal mantarı, kükürt öbeği, russula, çayır mantarı, puf mantarı, şemsiye mantarı, mavi cincile, sığır dili, borazan ve kazayağı türleri gözlemlenen türlerden oldu.

TÜRSAY NEDİR?

Vatandaş bilimi etkinliği olarak bilinen “Tür Say” bir alanda belirli süre boyunca gözlemlenebilen tüm canlıların kayıt altına alındığı bir biyolojik çeşitlilik tespit çalışmasıdır.