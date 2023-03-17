Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve ilçenin deniz kıyısındaki tek lagünü olma özelliği taşıyan Kocagöl için EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ‘Tabiat Parkı’ statüsüne alınmasını talep etti.

Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize kıyısı olan tek lagün olma özelliği taşıyan Kocagöl’de tehlike çanları çalmaya başladı. Adı her ne kadar koca olsa da, yıllardır devam eden insan baskısıyla küçük bir göle dönüşen Kocagöl için harekete geçen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, gölün Mahalli Sulak Alan çerçevesine alınarak, ‘Tabiat Parkı’ statüsü kazandırılmasını talep etti.

Kocagöl’ün son 40 yılda her geçen gün daha da küçüldüğünü ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereği Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan’ın başkanlığında yapılan Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyon toplantısına 50 sivil toplum örgütünün temsilcileri ve üniversitelerden uzman bilim insanları da katılarak, Kuşadası’nın tek sulak alanı olan Kocagöl’ün korunarak geleceğe taşınması için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü’ne gölün Tabiat Parkı olması yönünde bir öneri sunulmuştu. Ancak gölün avlanma hakkını alan şirket tarafından iş makineleriyle, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne aykırı uygulamalar yapılmaya başlandığı görülmekte, gölün doğal yapısı değiştirilmekte ve bazı alanların da doldurularak yer kazanılmaya çalışılmaktadır. İş makineleriyle yapılan usulsüz çalışmalar, göldeki sucul canlıların ve sazlıklarda üreme ve beslenmelerini gerçekleştiren su kuşlarını olumsuz etkilediği ve sulakalan ekosistemine zarar verildiği görülmektedir. Sulak alanların korunması ve takip edilmesi kanun ve yönetmelikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne verilmiştir. Kocagöl’ün bulunmuş olduğu alan da kuş göç yollarının rotası üzerinde bulunmaktadır. Ramsar Sözleşmesi’nin ana kriterlerinden birisi de budur. Kuşadası’nın tek sulak alanı olan Kocagöl’ün, Tabiat Parkı statüsüne alınarak korunması ve korumaya uyumlu bir şekilde Kuşadası halkının kullanması için gerekli çalışmaların yapılmasını Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden talep ediyoruz” dedi.