Türkiye Dağcılık Federasyonu ve DİDOSK(Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü) nün organizesiyle Diyarbakır’dan bir grup doğasever Sason ilçesinde bulunan Altıdere köyü yakınlarındaki Dabanang Yaylası'na yürüyüş düzenledi.BATMAN (İGFA) - Şehir merkezlerinde 45 dereceyi bulan hava sıcaklıklarından kurtulmak için yüksek yaylalara gelen aktivistler 2 saatlik yürüyüşten sonra Dabanang Yaylası'nda bulunan köylülerle sohbet edip kahvaltı yaptılar.

Daha sonra Mereto Dağı eteklerinde bulunan karlı alanda fotoğraf çektirip, buz gibi soğuk sulardan içtiler. 25 kişilik bir ekiple yaylaya gelen aktivistler özellikle misafirperver köylülerle hemhal olmaktan yaşadıkları memnuiyeti dile getirdiler.

Diyarbakır’ın sıcağından kendilerini yaylanın serinliğine attıklarını belirten Fırat Çapan, zorlu bir yürüyüşün ardından dinlendirici ve serinletici bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, güzel bir gün yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Resim öğretmeni Hicran Aslan, “şehrin gürültüsü ve sıcağından yaylanın serinliğine ve doğanın hafızasına ve seslerine geri geldiğimiz için çok mutluyuz. İnanılmaz güzel ve huzurlu bir yer” dedi.

Öğretmen Fatih Tanrıverdi, “Mereto dağının eteklerinde güzel bir yayladayız. Köylülerimiz bizi çok güzel ağırladı. Çok güzel bir zaman geçirdik” dedi.

Elektrik mühendisi Edip Yaşar, “Havası muhteşem, fırsat buldukça doğaya çıkıyoruz. Bugün de Mereto dağı eteklerine geldik. Çok muhteşem bir manzarayla karşılaştık. Özellikle köylülerimizin misafirperverliği bizim için unutulmaz anılar bıraktı” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı Ahmet Yıldız, “Diyarbakır sıcağından kaçıp, Mereto dağı eteklerine geldik. Buradaki köylülerimin insanlığı, kardeşliği, güleryüzlülüğü gerçekten bize unutulmuş insanlığımızı hatırlattı. Ekmeklerini ve çadırlarından bulunan her şeyi bizimle paylaştılar. Buralara gelin, insanlığı güzelliği kardeşliği güler yüzlülüğü görün” dedi.