Genç ve başarılı İç Mimar Cahit Arda Şengül, yaşam alanlarındaki eşyaların dekorasyonunun olası bir depreme göre yapılması gerektiğini hatırlatarak bu konuda hayat kurtaran tavsiyelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapıların sağlamlığı kadar, yaşam alanlarında kullanılan eşyaların depremde hayati önem taşıdığı da bir kez daha gündeme geldi.

Olası depremlere karşı eşyaların dekorasyon şeklinin hayat kurtardığını hatırlatan Bursa’nın başarılı iç mimarlarından Cahit Arda Şengül, bu konuda önemli önerilerde bulundu. İlk etapta deprem sırasında yapıdan kolay uzaklaşabilmek için geniş çıkış yolları oluşturup, bu yollara büyük ve ağır nesnelerin konulmamasını öneren Şengül, kapıların dışa doğru açılmasının da önem taşıdığını dile getirdi.

Depreme hazırlık aşamasında işe yatak odasından başlanmasını öneren Şengül, yatakların üzerinde raf, tablo gibi unsurular bulundurulmamasını tavsiye etti. Yine yatağa yakın bu gibi eşyaların her birinin devrilmeye dayanıklı biçimde sabitlenmesinin önemine değinen Şengül, “İç mekanda yer alan televizyon, raf, tablo gibi objelerin dayanıklı braketler gibi sabitleyicilerle konumlandıkları yüzeylere sabitlenmelidir. Ev içinde kullandığımız nesneleri olası bir kırılma, devrilme veya çökmeye karşı sabitlemek kadar konumlarının stratejik biçimde yerleştirmek de önemlidir. Ayrıca dolap içinde yer alan ağır objeler zemine yakın raflara yerleştirilmelidir” dedi.

CAMLARI FİLM KAPLATIN

Yaşam alanlarındaki önemli bir detayın da pencere camları olduğunu hatırlatan Şengül, olası sarsıntıda bina ağır hasar almasa bile en çabuk camların kırıldığını yada patladığını belirtti. Bu ihtimale karşı alınacak en pratik önlemin camların filmle kaplanması olduğunu söyleyen Şengül, “Camların kırılmaz filmler ile kaplatılması deprem anında kırılmasını veya patlaması önleyebilir. Buna ek olarak aydınlatma unsurlarının da mümkün olduğunca sabit ve hafif öğeler oluşması önemli bir diğer konudur” ifadelerini kullandı.