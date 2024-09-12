Omurga sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapmanın önemli olduğunu belirten uzmanlar doğru sporlar ve hareketlerin, omurgayı destekleyen kasları güçlendirdiğini ve postürü iyileştirdiğini belirtti.İSTANBUL 8İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kemal Paksoy, egzersizin omurga sağlığına etkileri hakkında bilgi verdi.

Omurga sağlığını korumak ve güçlendirmek için düzenli egzersiz yapmanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Kemal Paksoy, “Doğru sporlar ve hareketler, omurgayı destekleyen kasları güçlendirir, esnekliği artırır ve postürü iyileştirir.” dedi.

Omurga sağlığı ve postür için en ideal sporlardan birinin yüzme olduğunu dile getiren Op. Dr. Kemal Paksoy, “Yüzme, omurga üzerindeki baskıyı azaltarak kasları güçlendirir ve esnekliği artırır. Yürüyüş, omurganın doğal hareketlerini destekler ve postürü iyileştirir. Düzenli yürüyüş, omurgayı destekleyen kasları güçlendirir ve bel ağrısını hafifletebilir. Yoga, pilates ve esneme hareketleri omurganın esnekliğini artırarak kasları güçlendirip ve stresi azalttığı için omurga sağlığına fayda sağlar.” şeklinde konuştu.

EGZERSİZ ÖNCESİNDE VEYA SONRASINDA OMURGADA AĞRI HİSSEDİLİYORSA ARA VERİLMELİ

Her ne kadar egzersiz önerilse de egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Kemal Paksoy, şunları söyledi:

“Egzersize başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapılmalı. Isınma, kasları ve eklemleri egzersize hazırlar, yaralanma riskini azaltır. Egzersiz yaparken doğru teknik çok önemli. Aksi halde omurgaya aşırı yük bindirilerek yaralanmalara yol açılabilir. Ani ve kontrolsüz hareketlerden mutlaka kaçınılmalı. Egzersizleri yavaş ve kontrollü bir şekilde yaparak omurgayı korumalıyız. Egzersiz sırasında veya sonrasında omurgada ağrı hissediliyorsa, egzersize ara verilmeli ve bir uzmana danışılması önemlidir.”

POSTÜRE UYGUN EGZERSİZ DOĞRU OLARAK ÇALIŞILMALI

Omurgasında herhangi bir patolojik sorun olan kişilerin omurga bölgesine aşırı yük bindiren egzersizlerden kaçınması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Kemal Paksoy, “Kemik erimesi tanısı olanlar darbe etkisi yapabilecek egzersizlerden, koşu, zıplama ve bükülme hareketlerinden kaçınmalıdır. Skolyozu olan kişiler de omurgayı tek taraflı zorlayan hareketler, özellikle ağırlıklı yana eğilmeler, tek el ağırlık kaldırma gibi asimetrik hareketlerden kaçınmalıdır.” uyarısında bulundu.