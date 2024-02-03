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2014'te yayın hayatına başlayan ve doğruluk kontrolü (fact-checking) konusunda Türkiye’nin ilk ve öncü platformu olan Doğruluk Payı, 2024 yılının ilk atölyesini Bursa’da düzenliyor.BURSA (İGFA) - Günümüzde hem geleneksel medyada hem de sosyal medyada doğruluğu olmayan birçok haber bulunuyor. Bu haberlerin bir kısmı ya fark edilmiyor ya da geç fark ediliyor. Doğruluk Payı herkes için ama özellikle gazetecilik öğrencileri, gazeteciler ve tüm medya çalışanları için medya okur yazarlığı ve doğruluk kontrolü atölyeleri düzenliyor. Bir sonraki atölye 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te Bursa Nilüfer’de bulunan Workinton’da düzenlenecek.

Doğruluk Kontrolü Atölyesi’nin az sayıdaki katılımcıları bu alandaki çalışma metotlarını öğrenirken, öğrendikleri araçlarla içerik oluşturmayı deneyimleyecek. Katılımcılar aynı zamanda atölye sonrası dijital katılım sertifikaları da alacaklar.