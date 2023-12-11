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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk seferine 1949 yılında başlayan Doğu Ekspresi'nin 100 milyon kilometre yol kat ederek dünyanın çevresini tam 2 bin 500 kez dolaştığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu sezonki ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresini uğurlama törenine katıldı.

Demiryolu yolculuğunun bir kültür olduğunu, ayrılık ve kavuşmaların bir tren düdüğüyle başladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Anadolu'nun eşsiz topraklarını arşın arşın geçen Doğu Ekspresi ile seyahati bir adım daha ileriye taşıyan Turistik Doğu Ekspresini uğurlayacağımız bu anlamlı törende sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 1856'da İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana demiryollarımız; ülkemizin son 167 yılına şahitlik etmiş, Trenlerimiz yolcu ve yük ile birlikte bizi biz yapan birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizi de taşımıştır. İnsanımız demir raylar üstündeki trenlerimizle hayallerine doğru yolculuk etmiştir. Ayrıca tren yolculukları yakın geçmişten çağrışımlar uyandırdığından, nostaljiktir. Demiryolu yolculuğu bir kültürdür. Ayrılık ve kavuşma bir tren düdüğü ile başlar. İlk seferine 1949 yılında başlayan Doğu Ekspresi de, hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaşmıştır." diye konuştu.

100 MİLYON KM YOL YAPTI

Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin; Ankara-Kars hattında 74 yıldır, bin 360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamladığına dikkat çekerek, "Hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Buna göre dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaşacak kadar mesafe kat etti. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresine ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi sefere koyduk. Şimdi çok daha konforlu bir şekilde ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere yol alıyor. Ankaradan Karsa uzanan, Anadolunun eşsiz tarihi ve coğrafyasında geçen bir yolculuk sunuyor. Anadoluya çiçek gibi serpilen dünya güzeli kültür varlıklarımızı ve yerleşimlerimizi tanıtmak için yollara düşüyor. Bizlere tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatıyor" dedi.

BU YIL 84 SEFER GERÇEKLEŞTİRECEK

2019 yılında ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 66 bin üstünde vatandaşın seyahat ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, bugün başlayan yeni sezonunda; Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceğinin de altını çizerek; bayram, sömestır, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceklerini söyledi.

"Bu sürede yaklaşık 13 bin üstünde seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz" diyen Uraloğlu, "Burada yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Malum Turistik Doğu Ekspresine vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankaradan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergâh üzerinde Karstan Anakara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimizde var. Ve talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankaradan trenle yola çıkıp Karstan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Karsa gidip oradan trenle Ankaraya dönerek gerçekleştirebilirler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım" dedi.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ TÜRKİYENİN YENİ YÜZÜ VE VİZYONUYLA ÖRTÜŞEN BİR ETKİNLİK SUNUYOR

Bakan Uraloğlu, Aslında Turistik Doğu Ekspresi hem vatandaşlarımıza hem de yurtdışından ülkemize gelen konuklarımıza, demiryollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiyenin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, yeni bir müjde de vereceğini de belirterek, "Vatandaşlarımıza alternatif bir tren yolculuğu sunmak amacıyla Kars-Erzurum-Kars arasında Turistik Bölgesel Tren seferlerini başlatıyoruz. Bilet satışlarına bugün itibariyle başlıyoruz. Turistik Bölgesel Trenimiz; 15 Ocak -18 Şubat tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak" diye konuştu.