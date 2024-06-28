Yaz ayının gelmesiyle ünlü oyuncular tatile çıktılar bazıları ise yeni sezon projelere hazırlık için spor salonlarında fit kalmak için çalışmalara başladı. Son dönemlerin dikkat çeken oyuncularından Doğukan Ulutaş'da tatile gitmeyip spor salonlarında çalışmalar yapmayı tercih eden isimler arasındaydı.İSTANBUL (İGFA) - Doğukan Ulutaş bir fitness salonun da formda kalmak için çalışmalar yaptıktan sonra Cihangir'de arkadaşlarıyla bir mekana girerken basın tarafından sorular sorulunca " Yeni projelerde yer almak için toplamda 60 kilo verdiğini kendisini tanıyanların görünce şok olduklarından bahsetti ve Günümüz dizi sektöründe dizilerin tutmamasının en önemli sebeplerinden birisinin yapımcıların yüksek takipçili diye işinin ehli olmayan isimleri tercih ettiğini " söyledi.

Kaynak: igf