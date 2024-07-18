Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranının düşmesi ile ilgili, önemli bir saha çalışması başlatacaklarını belirterek, “Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce yüksek hızlı trene binmemiş ve bu yönde talebi bulunan devlet himayesindeki çocukların isteklerini yerine getirerek, onlarla Konya’ya yüksek hızlı trenle gitti ve çocuklarla seyahat boyunca sohbet edere, onlarla yakından ilgilendi.

Bakan Göktaş, seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Devlet himayesindeki çocukların yaz boyunca birçok faaliyete katıldığı, çeşitli etkinliklerde yer aldığını ifade eden Göktaş, “Birlikte yolculuk ettiğimiz çocuklarımız daha önce hiç yüksek hızlı trene binmemiş veya Konya’ya gitmemiş çocuklarımız” diye konuştu.

Yüksek hızlı trene binme yönündeki isteklerini yerine getirdikleri çocukların Mevlana diyarı Konya’da kültürel ve turistik yerleri gezeceğini, çeşitli aktivitelere katılacağını aktaran Göktaş, “Çocuklarımızı güzel bir gün bekliyor. Biz de onların heyecanını paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıyan doğurgan hızının azalmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine, bu konunun Türkiye’nin geleceği açısından öneminin farkında olduklarını ve bununla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

“ÖNEMLİ BİR SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ”

Doğurganlık hızı azalması ve nüfusun yaşlanmasının sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, “Bu konunun ciddiyetinin farkındayız. Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemiz için büyük bir risk. Bakanlık olarak biz de bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda alarm zilleri çalıyor. Bizler de bu Başkanlık altında hem yurt dışı modellerini çalışıyor hem de doğurganlık oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştır ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz.“ dedi.

Politikaları çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalıştıklarını belirten Göktaş, “Bu sadece çalışan kadınları ilgilendiren bir konu değil. Meseleye sadece kadın odaklı bakmıyor, çok daha geniş kapsamlı ele alıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde en ince hassasiyetleri tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız” dedi.

Çalışmaları çok boyutlu olarak sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, “Bu konuda, Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek hem de konuyu çok boyutlu olarak ele alacağız” diye konuştu.