Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı ve orta kesimlerinde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz,İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin doğusunda görülecek yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli (Balıkesir hariç) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis yekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu gece sağanak yağışlı , Rüzgar: Doğu ve Güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, bu sabah ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6, zaman zaman 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.