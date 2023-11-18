Tahmini Okuma Süresi: dakika

Anadolu’nun bilinen en eski sanatlarından biri olan gelenek dokuma sanatını kendi bakış açısıyla harmanlayan Usta Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini gerçekleştireceği ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ kapsamında Mersin’e gelerek Büyükşehir’in Gözne Dokuma Atölyesi’ni ziyaret etti ve dokuma yapan kadınlarla bir araya geldi.MERSİN (İGFA) -Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte Dokuma Atölyesi’ni gezen ve kadınlarla bir araya gelen Neziroğlu, kadınların el emeği göz nuru dokuma ürünlerini inceledi ve dokuma kültürü üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Dokuma ustası kadınlarla deneyimlerini paylaşan Neziroğlu, yapılabilecek çalışmalar hakkında da fikir alıverişlerinde bulundu. Neziroğlu, ayrıca ‘Şahmeran Dokuma Atölyesi’ ile de festivalde yerini alacak.

Atölye ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Neziroğlu, “Atölyede gözlerim doldu. Her şey o kadar güzel ki. Dokuma kültürünün korunması, devam ediyor olması ve bunu unutmuyor olmamız çok önemli çünkü bizi sadece kendi dilimiz kurtaracak. Burada bu dil devam ediyor. Mersin bizim için çok önemli. Ben İzmirliyim, İzmir ve Mersin’i birbirine çok benzetiyorum. Burada olmak beni çok mutlu etti. Kendi işimle ilgili bu kadar güzel ve derin şeyler görmek çok az ve bu durum beni hep üzüyordu. Burada mutluluktan coştum” dedi.