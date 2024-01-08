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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Bugüne kadar farklı birimlerinden 2 binin üstündeki gönüllüsü ile deprem bölgesindeki şehirlere ulaşan DEÜ, ortaya koyduğu dayanışmayla tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar koordinesinde bir kez daha depremden etkilenen kentleri ziyaret eden Üniversite mensupları, Malatya Teknokent Konteyner Kentte afetzede vatandaşlarlabir araya geldi.

Yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini bölgeye ulaştıran DEÜ, bugüne kadar bölgeye 7 adet Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ortak Mutfak Ünitesi, sağlık taramalarının gerçekleştiği hizmet birimleri, barınma ve eğitim alanları, manevi danışmanlık hizmetleri, ekonomik hayatı canlandırma girişimi olarak Çarşı Yaşam Alanı Projesi, atık bertarafı, çocuklara yönelik bilim, çocuk ve sanat atölyeleri, sportif etkinlikler ile çok sayıda sosyal proje kazandırmıştı.

Sosyal sorumluluk alanındaki girişimleriyle bu alanda Türkiye’nin en çok faaliyet gerçekleştiren yükseköğretim kurumlarından birisi olan DEÜ’nün depremlerden etkilenen şehirlere desteğini sürdüreceğini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Kahramanmaraş depremlerinde üstlendiğimiz tarihi sorumluluk ve kurduğumuz dayanışmayı sağlam temellere oturtmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar desteğimizi 100'den fazla gönüllü ekibimizle kesintisiz sürdürdüğümüz bölgede yeni gelişmelere vesile olmak, bölgedeki hizmet üslerimizi ziyaretetmek ve vatandaşlarımızla buluşmak için yeniden yollara düştük. Araştırma Üniversitemiz bünyesindeki farklı fakültelerimizden gönüllü hocalarımız ve öğrencilerimizle yer aldığımız Malatya Teknokent Konteyner Kentte depremzede ailelerimizi hanelerinde ziyaret ettik; sorunlarını dinledik. Devletimizin öncülüğünde destek faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdüğümüz bölgede talepler doğrultusunda ihtiyaçların teminine yönelik çalışmalara hemen başladık” dedi.