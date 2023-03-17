Depremden etkilenen şehirlerdeki sosyal hizmet ve enkaz kaldırma faaliyetleri devam ederken; Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın talimatlarıyla bölgeye giden DEÜ Ekibi, afetten zarar gören kentlerdeki iktisadi hayatın nasıl canlandırılacağına ilişkin çalışmalarına da başladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken; afetin ilk gününden itibaren bölgede gerek arama kurtarma çalışmaları ile gerek sağlık ve sosyal hizmetler sunarak yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), şimdi de afet sonrasında iktisadi hayatta neler yapılması gerektiğine odaklandı.

Daha önce bölgeye giderek; ekonomik kalkınmanın, istihdamı korumanın ve üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasının önemli olduğuna dikkat çeken DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın talimatlarıyla bölgeye giden DEÜ’nün alanındaki yetkin hocaları, afetten zarar gören kentlerdeki sosyal ve iktisadi hayatın nasıl canlandırılacağına yönelik çalışmalarına başladı.

DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Asuman Altay, Prof. Dr. Özlem Çakır, Doç. Dr. Üzeyir Aydın ile Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Güler; İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Çağnur Balsarı; İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut; Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Ozan Kayacan ve Doç. Dr. Mustafa Özuysal’ın yer aldığı ekip, durum tespitine ve öneriye dayanan raporlarını Rektörlük makamına sunacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Hotar, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesini ‘pilot’ olarak belirlediklerini belirterek, “Üniversitemizin farklı birimlerindeki akademik personelimizden oluşan ekibimiz, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ekonomik etkilerinin azaltılması; sosyal ve iktisadi hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk olarak yerel yönetimler, iş dünyasının temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve bölgedeki vatandaşlarımız ile görüşmeler yapıldı” dedi.

Felaketin ilk gününden itibaren bölgede faaliyet gösteren DEÜ ekiplerinin, şimdi de afet sonrasında şehirlerin ekonomik olarak nasıl kalkındırılacağına odaklandığını kaydeden Rektör Hotar, pilot uygulamanın neticelerinde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile bir rapor olarak paylaşacaklarını söyledi.

Rekötr Hotar, depremin ortaya çıkardığı olumsuz tablonun bölge ekonomisine de yansıyabileceğine dikkat çekti.