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Dokuz Eylül Üniversitesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Bugüne kadar farklı birimlerinden 2 binin üstündeki gönüllüsü ile deprem bölgesindeki kentlere ulaşan DEÜ, ortaya koyduğu dayanışmayla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar koordinesinde bir kez daha depremden etkilenen kentleri ziyaret eden Üniversite mensupları, Malatya Teknokent Konteyner Kentte afetzede vatandaşlarla bir araya geldi. Çocukları da unutmayan DEÜ ekipleri, depremden etkilenen çocukların yeni yıllarını kutlayarak, hediyeler dağıttı.

Yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini bölgeye ulaştıran DEÜ, bugüne kadar bölgeye 7 adet Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ortak Mutfak Ünitesi, sağlık taramalarının gerçekleştiği hizmet birimleri, barınma ve eğitim alanları, manevi danışmanlık hizmetleri, ekonomik hayatı canlandırma girişimi olarak Çarşı Yaşam Alanı Projesi, atık bertarafı, çocuklara yönelik bilim, çocuk ve sanat atölyeleri, sportif etkinlikler ile çok sayıda sosyal proje kazandırmıştı.

Ziyareti değerlendiren Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Kahramanmaraş depremlerinde üstlendiği tarihi sorumluluk ve oluşturduğu dayanışmayı sağlam temellere oturtmaya devam ettiğini kaydetti. Bugüne kadar 100’den fazla gönüllü ekibin deprem bölgesine ulaştığını ve destek faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Rektör Hotar, yeni gelişmelere vesile olmak, DEÜ’nün bölgedeki hizmet üslerini ziyaret etmek ve vatandaşlarla buluşmak için yeniden Malatya’ya geldiklerini açıkladı.

Hotar, “Araştırma Üniversitemiz bünyesindeki farklı fakültelerimizden gönüllü hocalarımız ve öğrencilerimizle yer aldığımız Malatya Teknokent Konteyner Kentte depremzede ailelerimizi hanelerinde ziyaret ettik; sorunlarını dinledik. Devletimizin öncülüğünde destek faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdüğümüz bölgede talepler doğrultusunda ihtiyaçların teminine yönelik çalışmalara hemen başladık” dedi.

DEÜ’nün Adıyaman ziyaretine ilişkin Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da duygularını paylaştı.