Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversitelerin çevresel taahhütleri, girişimleri ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınarak değerlendirildiği Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) 2024 Dünya Sıralamasındaki başarısı ile göz doldurdu.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın saygın üniversitelerinin yerleşkelerinin çevresel taahhütleri, yeşil alan miktarı ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınarak değerlendirildiği Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) Dünya Sıralamasında gösterdiği başarısını 2024 yılında da sürdürdü.

2018 yılından itibaren UI GreenMetric sıralamalarına giren DEÜ, 2023 yılı verilerini de kapsayan değerlendirmede bir önceki yılkiyerini koruyarak, sıralamaya dahil olan 84 ülkeden 1183 dünya üniversitesi arasında 159’uncu; Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 8’inci sırada yer aldı. Sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevre dostu kampüsleriyle dünya yeşil üniversiteler sıralamalarında her yıl üst sıralarda yer alan DEÜ, böylelikle uluslararası düzeydeki başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜMÜMÜZ SÜRECEK”

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ’nün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya hayali ile ‘Yeşil Kampüs’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ alanlarında öncü olmaya özen gösterdiğini ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çevreye yönelik pek çok önlisans ve lisans programının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ak, Yeşil Üniversite Endeksi’nde dünyada ilk 200; Türkiye’de ise ilk 10 içinde yer almanın önemine vurgu yaptı. DEÜ’nün, yeşilin ve geri dönüşümün adresi bir yükseköğretim kurumu olduğunun altını çizen Ak, “Doğa dostu çalışmalar ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında bilimsel ve sosyal projelerimizi kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Üniversitemiz, bu kapsamdaki çalışmalarıyla dünya genelinde de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Yeşil Üniversite Endeksi Platformu’nun araştırmasına da yansıyan veriler bunu ortaya koyuyor. Araştırma Üniversitemizin kampüs içindeki uygulamaları, çevre dostu teknolojilerin kullanımı, atık yönetimi ve enerji verimliliği çalışmaları sıralamalardaki başarılarda önemli rol oynuyor. Amacımız daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyayı yarınlara bırakabilmek. Yeşil dönüşümümüz bu yönde istikrarlı bir biçimde sürecek. Bu dönüşümümüze katkı sağlayan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.