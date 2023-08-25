Üniversite adayları tarafından en çok tercih edilen yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu yıl da öğrenci tercihlerinde üst sıralarda yer aldı.İZMİR (İGFA) - Öğrenciler ve aileleri tarafından merakla beklenen 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt heyecanı başladı.

Akademik alandaki başarıları, dinamik kadrosu ve yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerle ön plana çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerin de gözdesi oldu. Bu yıl ilk 5.000 ve 10.000 sıralamalarındaki öğrencilerin önemli bir kısmı DEÜ’yü tercih etti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Türkiye’nin 20 araştırma üniversitesinden birisi olduğunun altını çizen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu yıl Üniversitemizi tercih ederek, ailemizin parçası olan öğrencilerimiz, eğitim süreci ve kariyerleri boyunca, ‘Dokuz Eylüllü’ olma ayrıcalığını yaşayacaklar. Ulusal ve uluslararası hedefleri olan Üniversitemiz, yeni mensupları ile bilim yolunda Türkiye için çalışarak, önemli başarılara imza atacaklar” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

DEÜ’nün yeni mensupları ile bilim yolunda Türkiye için çalışacağını ifade eden Rektör Hotar, “Emek ve özveri göstererek büyük ailemizin ferdi olma ayrılacağına sahip olan öğrencilerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Yeni mensuplarımızın dinamizmi ve gayreti ile kurumsal hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yıl tercihlerde de üst sırada yer alan Üniversitemizi; ilk tercihinden 1876 öğrenci, ilk 5.000 sıralamasından 72 öğrenci, ilk 10.000 sıralamadan da 990 öğrenci tercih etti. Üniversitemizin her yıl tercih edilebilirlik yüzdesi artıyor. Öğrencilerimizin Üniversitemize gösterdiği ilgiden dolayı son derece mutluyuz. Büyük ailemize katılan öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, yetkin bireyler olarak geleceğe hazırlamayı kendimize en büyük görev olarak görüyoruz. Aramıza katılan öğrencilerimize bir kez daha ‘hoş geldiniz’ diyor; kariyer yolculuklarında başarılar diliyoruz” ifadesinde bulundu.

BİRİNCİLERİN TERCİHİ

Akademik alandaki başarıları ve dinamik kadrosunun yanı sıra; yürüttüğü bilimsel projeler, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki ödüllü çalışmalarıyla da dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geçen yıl 128 olan okul birincisi başvuru sayısını bu yıl ise 118’i lisans, 41’i ön lisans öğrencisi olmak üzere; toplamda 159’a yükseltti. Tercih edilen programların tamamına yakınında yüzde yüzün üzerinde bir doluluk oranı yakalayan DEÜ’yü, bu yıl ilk kez açıklanan verilere göre; 61’i lisans, 107’si ön lisans olmak üzere toplamda 168, otuz beş yaş üstü kadın tercih etti.