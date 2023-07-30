Türkiye'de 'Araştırma Üniversitesi' unvanına sahip 20 üniversiteden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), belirli bölümleri tercih edecek öğrencilere YÖK’ten ‘Destek Bursu’ müjdesi geldi.İZMİR (İGFA) -Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), araştırma üniversitesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) bazı bölümlerini tercih edecek öğrencilere karşılıksız burs desteği vereceğini açıkladı.

Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Yapay Zeka Mühendisliği alanlarında tercih yapacak öğrenciler, belirli koşulları taşıdıkları takdirde geri ödemesiz burs imkanı elde edecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı da; Türkiye’nin en eski eğitim fakültelerinden biri olan Buca Eğitim Fakültesi’ndeki belirli öğretmenlik bölümleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerini seçen öğrencilere karşılıksız burs verecek.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, YÖK ve MEB’in Türkiye’nin seçkin Araştırma Üniversitelerinden biri olan DEÜ’yü tercih edecek öğrencilere karşılıksız burs desteği vereceğini belirterek, “Köklü bir geleneğe ve akademik altyapıya sahip Araştırma Üniversitemizi seçecek öğrencilerimizi; ülkemize, milletimize hayırlı bireyler olarak yetiştirmek, onlara destek olmak kurumumuzun öncelikleri arasındadır. Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği burslar; öğrencilerimizin daha rahat bir eğitim hayatı yaşamaları, akademik ve sosyal imkanlara daha fazla erişmeleri ve mezuniyet sonrası meslek hayatlarına daha donanımlı şekilde başlamaları açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

“ÖSYM KILAVUZLARI DİKKATLE İNCELENMELİ”

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Diğdem M. Siyez de, “Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi, Türkiye’deki 20 Araştırma Üniversitesinden bir tanesi. Bu nedenle Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz birçok alanda karşılıksız burs imkanı elde ediyor. Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı bursları, öğrencilerimize ekonomik olarak büyük katkılar sağlıyor. Öğrencilerimiz, istenen kriterleri karşılıyorsa Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinde verilen burslardan yararlanabilmeleri mümkün. Detaylarla ilgili bilgiler ÖSYM kılavuzunda yer alıyor. Tercih yapacak öğrencilerin kılavuzları mutlaka detaylıca incelemelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.