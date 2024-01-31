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Eğitimden sağlığa, araştırma-geliştirme faaliyetlerinden teknolojiye kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen yatırımlarla bilim dünyasındaki yükselişine hız kazandırmayı amaçlayan Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Üniversiteye katkılarından dolayı teşekkür geldi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), son dönemde hizmete aldığı fakülteler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve hizmet birimleriyle büyümesini sürdürüyor.

Eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal bilimlere kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen yatırımlarla bilim dünyasındaki yükselişine hız kazandırmayı amaçlayan DEÜ’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Üniversiteye katkılarından dolayı teşekkür geldi. Topluma hizmet misyonu çerçevesindeki yatırımlarıyla vatandaşlardan da takdir gören DEÜ, son olarak uzaktan sağlık hizmeti uygulamasını çok yakında hayata geçireceğini duyurmuştu.

“İLGİSİ VE DESTEĞİNE MİNNETTARIZ”

Kendisi de Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan, DEÜ’nün ilk kadın RektörüProf. Dr. Nükhet Hotar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Erdoğan’ın, Türkiye’nin 20 devlet araştırma üniversitesinden birisi olan DEÜ’ye yakın ilgisinin ve desteğinin sayesinde birçok önemli yatırımıkısa sürede hayata geçirmeyi başardıklarını kaydeden Rektör Hotar, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmemiz için eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal bilimlere, ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkanı bizlere sunan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,bugüne kadar Araştırma Üniversitemize sağlamış olduğu desteklerden dolayı şahsım ve Üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında işaret ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna uygun, tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe dönüştürecek proje, hizmet ve buluşları Üniversitemiz ekosisteminde yürütmeyi sürdüreceğimizi belirtiyor; bu hedef doğrultusundaki yeni gelişmeler için şimdiden sabırsızlandığımızı ifade etmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.