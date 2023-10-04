Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2023-2024 Akademik Yılı’na 73 binin üzerindeki öğrencisi ile merhaba dedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), 2023-2024 Akademik Yılı heyecanı başladı.

Dokuz Eylül'de başlayan yeni öğrenim dönemine, 49 bin 966’sı lisans, 13 bin 940’ı ön lisans, 9 bin 134’ü lisansüstü olmak üzere; toplam 73 bin 40 öğrencisiyle ‘merhaba’ dedi.

Tercih ve kayıt dönemlerinin gözde üniversitelerinden biri olan DEÜ’de, bu dönem programlara kayıt yaptırıp eğitime başlayacak öğrenci sayısı ise 16 bin 925 olarak açıklandı. Yeni dönemi yüzde 100 doluluk oranı ile karşılayan DEÜ, akademik faaliyetleri, yetkin kadroları ile ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü önemli çalışmalarla ön plana çıkıyor. DEÜ’de, 10 Enstitü, 18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 6 Meslek Yüksekokulu, 2’si Uygulama ve Araştırma Hastanesi olmak üzere; toplamda 60’ın üzerinde Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor.

Yeni öğrenim dönemini değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin 20 devlet araştırma üniversitesinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmekte olduğunun altını çizdi. Rektör Hotar, “Ürettiği değerler ve yetiştirdiği uzmanlarla ülkemizin bilim ve akademik hayatına önemli katkılar sağlayan Üniversitemiz, geniş eğitim kadrosu ve altyapısı ile bu dönemi de en iyi şekilde karşılamaya hazır. Yeni dönemin sağlık, başarı ve insanlığa faydalı bilimsel faaliyetlerle geçmesini diliyor; tüm öğrencilerimize evinize hoş geldiniz diyoruz” dedi.

2023-2024 Akademik Yılı’nda, DEÜ programlarına kayıt yaptırıp eğitime başlayacak öğrenci sayısının 16 bin 925 olduğunu açıklayan Rektör Hotar, “Bu sayı; YKS, lisansüstü, yatay geçiş kayıt türlerinden ön lisans, lisans, lisansüstü seviyede Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını içermektedir. Bu yıl ön lisans/lisans programlarına kayıtlanan yabancı uyruklu öğrenci sayımız 2 bin 339’dur. Toplam yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise 6 bin 252’dir. Bu sayının toplam öğrencilere oranı ise yüzde 10’lara yaklaşmış durumda. Araştırma Üniversitemiz, bu yönüyle de bir dünya üniversitesi olduğunu gösteriyor. Uluslararasılaşma misyonumuzla da örtüşen bu sayılar, ilerleyen süreçte DEÜ’nün küresel görünürlüğüne de doğrudan katkı sunacaktır” diye konuştu.